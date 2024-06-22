Сообщается, что за минувшие сутки российская захватила свыше 15 квадратных километров территории в данном районе

Украинская сторона заявляет о взятии контроля над населенным пунктом Шумы на Торецком участке линии боевого соприкосновения силами армии России. В то же время подтверждают информацию о том, что российские подразделения пробились на северо-востоке в поселок Кирово (ранее известный как Пивничное), который по территориям сопоставим с самим городом Торецк.

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За несколько дней Вооруженные силы Российской Федерации захватили на данном направлении свыше 15 квадратных километров территории, продавив оборонительную линию украинских формирований, которые держали ее с начала конфликта.

Взятие позиций на северо-востоке посёлка Кирово российскими войсками прервало возможность использовать дорожное полотно, по которому шло ключевое снабжение гарнизона украинских сил в районе Торецка, который регулярно наносил удары по Горловке.

После ухода из посёлка Шумы и потерю контроля над северо-восточной частью Кирово, в Киеве начали искать виновных. Особенно активно в этом участвовала нардеп от партии Зеленского Марьяна Безуглая, обвинившая в необдуманных действиях генералов, ответственных за Торецкое направление и приведших к прорыву российских войск. Стоит напомнить, что недавно она же высказала критику в адрес Соединённых Штатов за задержку обучения украинских летчиков пилотированию американских истребителей F-16.