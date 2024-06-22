Сообщается, что от 70 до 80 процентов информации никогда не используются клиентами

Согласно информации от поставщика корпоративной инфраструктуры данных NetApp, до 70-80% данных, которые хранятся в некоторых компаниях, остаются без использования. Недавно компания начала обращать внимание на эту проблему, чтобы помочь клиентам достичь своих устойчивых стратегий.

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Главный технологический менеджер NetApp Мэтт Уоттс сообщил The Register, что 15-20% энергопотребления центра обработки данных приходится на хранение данных. Национальный опрос также показал, что использование облачных технологий, к примеру в энергосистеме Великобритании, может увеличиться с 2,5% до 6% к концу текущего десятилетия.

NetApp предоставляет инструменты обработки данных для таких клиентов, как Microsoft, Amazon и Google. В апреле прошлого года компания опубликовала отчет о проблемах потери данных. Сначала Уоттс упомянул, что примерно 41% хранимых данных никогда не используются, однако, затем он пересмотрел это число, увеличив его в определенных областях.

Большинство ведущих IT-специалистов считают, что уменьшение объема ненужных данных поможет снизить выбросы углекислого газа, но у многих компаний недостаточно ресурсов. Некоторым не хватает времени, а другие считают, что разделить ценные и ненужные данные слишком сложно.

Компании, которые обрабатывают данные клиентов, также стремятся не создавать проблем, удаляя информацию, которая может пригодиться. Уоттс подчеркнул недопонимание и путаницу в некоторых организациях относительно того, кто владеет данными.

Инструмент классификации Bluexp от NetApp, который входит в сервис, предоставляемый компаниям-клиентам для единого контроля над различными инфраструктурами обработки данных, сыграл важную роль в выявлении потерь данных. Проблема возникла после решения NetApp прекратить поддержку Bluexp для таких сервисов, как Google Cloud, Amazon S3 и OneDrive. Уоттс заявил, что компания намерена сконцентрировать усилия на своих внутренних системах хранения данных, чтобы выделиться.