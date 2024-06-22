По информации анонимных источников, компания Intel задерживает выпуск своих процессоров для ноутбуков под кодовым названием Lunar Lake, известных также как Intel Core Ultra 200, до сентября вместо июня. Это приведет к тому, что новейшие процессоры для компьютеров с искусственным интеллектом от Chipzilla будут отставать от конкурентов - Qualcomm и AMD - на несколько месяцев. Qualcomm и AMD уже представили свои новые процессоры, которые соответствуют стандартам Microsoft Copilot + PC, предназначенным для работы с искусственным интеллектом на борту устройства.
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Microsoft определяет ПК Copilot + как компьютер с NPU, который способен выполнять не менее 40 триллионов операций в секунду. В то время как серия Intel Core Ultra 100 (Meteor Lake), выпущенная под маркой Copilot, едва достигает 34-го максимума.
Qualcomm уже начал поставки ноутбуков с процессорами Snapdragon Х на базе ARM, которые предлагают 45 TOPS. Функции программного обеспечения Microsoft Copilot + AI в настоящее время эксклюзивны для Snapdragon, однако, они станут доступны на других процессорах AI PC в виде бесплатного обновления в конце этого или начале следующего года. Успехи Qualcomm заставили AMD и Intel ускорить свои планы по разработке ПК с искусственным интеллектом. AMD планирует выпустить линейку Ryzen AI 300 (Strix Point) с 50 TOPS, начиная с июля. Lunar Lake также стремится иметь не менее 40 TOPS и другие функции, такие как встроенная память.
Intel может оказаться в невыгодном положении из-за задержки перед началом нового учебного года, когда ученики и их родители выбирают новые устройства. Однако, серия Intel Core Ultra 200 получит возможность восстановить конкурентоспособность в период праздничных продаж 2024 года.
Кроме того, ожидается, что Apple присоединится к битве в ближайшем будущем, выпустив новые модели MacBook с процессорами Apple Silicon M4. Soc M4 с производительностью 38 TOPS в настоящее время доступны только для iPad, однако, новые обновления MacOS и iOS в конце 2024 года будут содержать функции искусственного интеллекта, аналогичные набору Microsoft Copilot Suite.