Компания начнёт продавать Intel Core Ultra 200 лишь в сентябре, хотя ранее планировалось сделать их доступными уже в июне

По информации анонимных источников, компания Intel задерживает выпуск своих процессоров для ноутбуков под кодовым названием Lunar Lake, известных также как Intel Core Ultra 200, до сентября вместо июня. Это приведет к тому, что новейшие процессоры для компьютеров с искусственным интеллектом от Chipzilla будут отставать от конкурентов - Qualcomm и AMD - на несколько месяцев. Qualcomm и AMD уже представили свои новые процессоры, которые соответствуют стандартам Microsoft Copilot + PC, предназначенным для работы с искусственным интеллектом на борту устройства.

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Microsoft определяет ПК Copilot + как компьютер с NPU, который способен выполнять не менее 40 триллионов операций в секунду. В то время как серия Intel Core Ultra 100 (Meteor Lake), выпущенная под маркой Copilot, едва достигает 34-го максимума.

Qualcomm уже начал поставки ноутбуков с процессорами Snapdragon Х на базе ARM, которые предлагают 45 TOPS. Функции программного обеспечения Microsoft Copilot + AI в настоящее время эксклюзивны для Snapdragon, однако, они станут доступны на других процессорах AI PC в виде бесплатного обновления в конце этого или начале следующего года. Успехи Qualcomm заставили AMD и Intel ускорить свои планы по разработке ПК с искусственным интеллектом. AMD планирует выпустить линейку Ryzen AI 300 (Strix Point) с 50 TOPS, начиная с июля. Lunar Lake также стремится иметь не менее 40 TOPS и другие функции, такие как встроенная память.

Intel может оказаться в невыгодном положении из-за задержки перед началом нового учебного года, когда ученики и их родители выбирают новые устройства. Однако, серия Intel Core Ultra 200 получит возможность восстановить конкурентоспособность в период праздничных продаж 2024 года.

Кроме того, ожидается, что Apple присоединится к битве в ближайшем будущем, выпустив новые модели MacBook с процессорами Apple Silicon M4. Soc M4 с производительностью 38 TOPS в настоящее время доступны только для iPad, однако, новые обновления MacOS и iOS в конце 2024 года будут содержать функции искусственного интеллекта, аналогичные набору Microsoft Copilot Suite.