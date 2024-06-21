Сообщается, что с начала Специальной Военной Операции выпуск военной продукции вырос в пять раз.

Завод "Пластмасс" государственной корпорации "Ростех" значительно нарастил выпуск военной продукции на протяжении Специальной Военной Операции, а если точнее, объемы поставок выросли в пять раз. Это включает в себя разнообразные современные боеприпасы для различных видов артиллерии, а также средства поражения для Воздушно-Космических сил России. Завод отмечает свое 85-летие с момента основания.

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На предприятии воплощаются масштабные инвестиционные проекты, что дало возможность произвести техническое обновление, улучшить условия работы и увеличить производственные мощности. Ожидается значительный рост производства специализированных изделий на треть по некоторым группам. Кроме того, завод привлек новых высококвалифицированных специалистов.

Губернатор Челябинской области отметил, что завод "Пластмасс" не прекращает исторические традиции предшественников, внося значительный вклад в военно-промышленный потенциал страны. Помимо военной продукции, завод производит взрывчатые вещества для промышленности и уникальные материалы для различных отраслей.

Предприятие смогло увеличить производство военных средств в несколько раз, а также планирует дальнейший рост этого показателя. Благодаря высокой квалификации коллектива, предприятие успешно выполняет задачи по гособоронзаказу. Завод "Пластмасс" был возведён в 1939 году и после Великой Отечественной войны стал уникальным объектом промышленности в стране, специализирующимся на производстве снарядов для артиллерии, танков и авиации.