Подразделения ВС РФ продолжают развивать успех на нескольких направлениях линии боевого соприкосновения.

По имеющейся информации о ходе боевых действий в зоне Специальной Военной Операции, за минувшие 24 часа армия России продолжила движение в различных районах, нанося поражение позициям ВСУ с применением разнообразного вооружения.

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Боевые действия не прекращаются в центре Красногоровки Донецкой Народной Республики, где ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление. Российские боевые машины пехоты вместе с танками наступают с востока, стараясь окружить гарнизон ВСУ в городе. В Максимильяновке начались столкновения на восточных окраинах. В то же время продолжается артиллерийская подготовка российскими расчетами у Константиновки, что обычно предшествует штурму.

Войска продвинулись до Карловки в районе Авдеевки. На противоположном берегу Карловского водохранилища идут бои за позиции в коттеджном поселке. Также на этом направлении борьба ведется в поселке Яснобродовка. Киев предпринимает попытки контратаковать в Соколе, но авиация наносит сокрушительные удары по украинским позициям в Воздвиженке. После сильного удара российские подразделения укрепляются на занятых позициях в районе Торецка.

Под Артемовском российские войска выбили украинские подразделения за канал Северский Донец-Донбассский в Калиновке, большая часть села находится под контролем России. В Часов Яре войска освобождают районы на восточной части города. Украинское командование столкнулось с трудностями из-за уничтожения переправ через канал.

На севере Харьковской области российские военные держат оборону в Волчанске, не позволяя ВСУ контратаковать, контроль армии России над территориями Агрегатного завода подтвержден. Успешные действия российских военных привели к потере Киевом единственной асфальтированной дороги для снабжения гарнизона.

В окрестностях Липцев в ночное время ВСУ четыре раза атаковали российские позиции в районе населенного пункта Глубокое небольшими отрядами, однако, не добились успеха. ВСУ на этом участке активизировались на всех направлениях и возобновили поиски уязвимых мест в обороне группы войск "Север", развернули дополнительные средства радиоэлектронной борьбы и разведки. Со стороны российских сил активно действуют артиллерия, тяжелые огнеметы и авиация.