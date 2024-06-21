Компания опасается очередных атак со стороны европейских регуляторов.

Apple Inc. скроет несколько инновационных технологий от большого числа потребителей в Европейском Союзе, ссылаясь на беспокойства, вызванные попытками регулирования властями, в стремлении ограничить влияние технологических гигантов.

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В пятницу компания объявила о приостановке выпуска Apple Intelligence, iPhone Mirroring и SharePlay Screen Sharing для пользователей в ЕС в текущем году из-за заявляемых требований цифрового рынка, которые, якобы, вынуждают ее понизить уровень безопасности своих продуктов и сервисов. У Apple возникли опасения, что правила совместимости DMA могут заставить их подвергнуть риску целостность своих продуктов, что может поставить под угрозу конфиденциальность пользователей и безопасность данных, как сказано в их заявлении.

DMA ЕС требует от крупных технологических компаний соблюдать длинный список ограничений, включая запрет на предпочтение собственным компаниям перед конкурентами, запрет на объединение личных данных из различных сервисов, запрет на использование данных от сторонних продавцов для конкуренции и обязанность разрешить пользователям загружать приложения с конкурирующих платформ.

Еврокомиссия заявила, что компании смогут работать в Европе, если они соблюдают правила на честную конкуренцию. Решение Apple прекратить внедрение своих новых функций в ЕС приведет к тому, что потребители во всех 27 странах блока, включая Францию, Германию, Испанию и Италию, не смогут воспользоваться новыми технологиями искусственного интеллекта компании на данный момент. Программное обеспечение будет выпущено этой осенью и будет работать только на определенных устройствах Apple и только на английском языке.