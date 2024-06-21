Поступают данные о прилёте очередной авиабомбы ФАБ-3000 на позиции украинских сил.

Согласно отчетам украинских ресурсов, произошли сильные взрывы в районе города Ильичевска на юге Одесской области. Хотя точные цели атаки не уточняются, известно, что в этом районе расположены базы беспилотных катеров, которые используются формированиями ВСУ для атак на военные суда Черноморского флота в Крыму. Также есть информация о крупном пожаре, возникшем после удара ракетного комплекса "Искандер" по предприятию военно-промышленного комплекса в Кривом Роге.

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Украинская компания "Укрэнерго" информирует об атаках на объекты энергетики, произошедших прошлой ночью. По их сообщениям, пострадали станции в Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву территориях Донецкой Народной Республики и Херсонской области. Для атак использовались беспилотники-камикадзе "Герань-2".

Поступают сведения о втором за последние сутки прилёте авиабомбы ФАБ-3000 с установкой планирования и коррекции по базе украинских войск в Харьковской области. Целью стали позиции 3-го батальона 13-й отдельной бригады особых назначений Нацгвардии Украины в поселке Липцы. По итогам удара были ликвидированы до 70 бойцов украинской армии.