Благодаря качественной системе пожаротушения и оперативной работе пожарных, остановки производства удалось избежать.

Накануне на заводе Micron на Тайване произошло возгорание из-за утечки газового баллона высокого давления. Пожарная служба города Тайчжун была направлена на место происшествия. Инцидент не привел к пострадавшим, однако, начата проверка.

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По информации пожарных в Тайчжуне, на завод Micron были направлены десятки пожарных, работавших вместе с группой реагирования на чрезвычайные ситуации. Рабочие были эвакуированы, а автоматическая система пожаротушения помогла быстро потушить огонь и локализовать утечку газа в подсобном помещении. Проводится расследование утечки газа.

Производственные предприятия, такие как завод Micron, обычно оборудованы современными системами оповещения и пожаротушения, а также группами реагирования на месте. Благодаря этому была обеспечена безопасность работников и подрядчиков. Несмотря на инцидент, операции на заводе не прекращались, и предприятие продолжает работать стабильно.

Похожий случай произошел с заводом SK Hynix в Китае, где пожар был потушен за два часа, и работа возобновилась в течение нескольких дней, в результате чего цены на память выросли. Micron также планирует строительство нового завода и имеет планы по расширению в США с поддержкой от правительства.

Micron Memory в настоящее время выпускает различные модули памяти от DDR5 до GDDR6X для различных устройств. Компания также проводит тестирование и сборку чипов HBM и планирует начать производство DRAM на новом заводе в Хиросиме в 2027 году.