Компания планирует возвести один самых крупных комплексов по производству автомобилей в регионе.

Возведение масштабного завода китайской автокомпанией BYD Co. в Мексике будет способствовать созданию примерно 10 000 рабочих мест, что позволит ему конкурировать с некоторыми из крупнейших автозаводов в стране.

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Окончательные переговоры о месте расположения завода гигант электромобилей ведёт в настоящее время, и официальное объявление ожидается в ближайшие несколько месяцев, сказал в интервью вторник Хорхе Вальехо, генеральный директор BYD в Мексике. Он не уточнил, какое количество из этих сотрудников будут непосредственно работать на BYD, а какое будет нанято подрядчиками или поставщиками.

Завод BYD будет иметь большее количество рабочих, чем некоторые другие автопроизводители в данном регионе, включая Audi. На крупнейшем заводе Volkswagen в Пуэбле работают 6100 сборщиков и 5000 контролеров, а также тысячи сотрудников, выполняющих сборку деталей. По словам Вальехо, у BYD было 23 предложения о строительстве завода из разных мексиканских штатов, но они сократили возможные варианты до трех.

За этот год BYD планирует продать в стране 50 000 транспортных средств. В прошлом месяце компания запустила гибридный грузовой автомобиль Shark в Мексике, что свидетельствует о растущем значении страны для компании.