Также сообщается об успешной операции ВС РФ в окрестностях Торецка/

Ситуация на передовой в Донецкой Народной Республике для украинских формирований ухудшается с каждым днем. Группировки ВСУ начали отступать из данного района, чтобы перебросить войска в Харьковскую область, а российские силы сумели продвинуться на нескольких участках линии боевого соприкосновения.

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Наиболее интенсивные боевые действия происходят в районе Покровска, где российская армия штурмует посёлок Карловка. За последние дни артиллерийские расчеты и авиационные группы активно обстреливали населённый пункт, что позволило подразделениям России окопаться на окраине и увеличить подконтрольную зону.

Группировка Вооруженных сил Украины столкнулась с серьезными трудностями за последнюю ночь. Военные корреспонденты Украины сообщают, что уже половина Карловки перешла под контроль российских сил. Однако, невзирая на превосходство российских военных в огневой мощи, киевские формирования не прекращают сопротивляться, в результате чего, уже с критическими потерями вынужденно отступают с позиций.

Также отмечается, что российская армия продвигается и на других участках в Донецкой Народной Республики. Например, во время атаки в районе Торецка военнослужащие армии России выбили ВСУ из нескольких пунктов. Киев уже объявил о вывозе местных жителей из Торецка в связи с опасным положением. Это означает, что населённый пункт скоро может быть освобожден российскими войсками.

По последним данным, российские военные взяли под контроль половину Карловского водохранилища с его окрестностями и вошли в Заозерный микрорайон, принадлежащий Карловке.