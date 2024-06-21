Huawei постоянно наращивает свою долю на рынке смартфонов и развивает технологии ИИ.

Корпорация Huawei Technologies Co. приближается к отметке в миллиард активных пользовательских устройств, подчеркивая свою борьбу с компанией Apple Inc. на китайском рынке, несмотря на санкции США.

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Сегодня свыше 900 миллионов гаджетов Huawei работают на операционной системе HarmonyOS, что в разы превышает предыдущие показатели, как сообщил глава потребительского бизнеса Ричард Ю. Продажи премиальных смартфонов Huawei выросли на 72% за первые пять месяцев 2024 года, как было объявлено на ежегодном форуме разработчиков. Эти цифры подчеркивают впечатляющий рост продаж Huawei с момента запуска модели Mate 60 Pro с 7-нанометровым процессором. Бизнес компании процветает, что позволяет увеличивать прибыль и укреплять позиции на рынке по отношению к Apple и другим китайским конкурентам.

Ричард Ю заявил, что компания Huawei планирует выпустить новый флагманский смартфон Mate 70 в конце года, который, по предположениям, будет работать на HarmonyOS Next. Это позволит окончательно отказаться от использования Android от Google. Бета-версия ожидается к августу. Кроме смартфонов, HarmonyOS успешно внедряется в другие продукты Huawei - от часов до телевизоров. Компания отгрузила около 11 миллионов носимых устройств за первый квартал, вытеснив Samsung Electronics Co. с рынка и опередив iOS от Apple на китайском рынке. Несмотря на успех, основным фокусом остаются продажи смартфонов Huawei.

Huawei становится более агрессивной в продвижении HarmonyOS. Компания также развивает искусственный интеллект с помощью графического процессора Ascend, который является частью широкого портфеля чипов.

Китай готов развивать местные альтернативы суперкомпьютерам искусственного интеллекта, чтобы нарастить конкуренцию с США. Huawei считается главным игроком в этой области благодаря чипу Ascend, который обладает улучшенной эффективностью по сравнению с аналогами. Компания строит центры обработки данных искусственного интеллекта на базе чипов Ascend, чтобы поддержать местные инновации.