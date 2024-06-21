По мнению экспертов, размер криминальной экономики Швеции может достигать 2,5 миллиарда крон

Хотя финансовая преступность получает меньше внимания в СМИ, чем увеличение насилия с использованием огнестрельного оружия, она становится все более значительным риском для Швеции. Страна находится на передовой в борьбе с безналичной преступностью, так как она отказалась от бумажных денег более оперативно, чем почти любая другая страна в Европе.

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Интернет-мошенничество и цифровая преступность в Швеции значительно возросли: в 2023 году преступники заработали 1,2 миллиарда крон в результате мошенничества, что удвоилось по сравнению с 2021 годом. По оценкам правоохранительных органов, размер криминальной экономики Швеции может достигать 2,5 миллиарда крон.

Для борьбы с взлетом цифровой преступности шведские власти оказали давление на банки, чтобы те ужесточили меры безопасности и усилили борьбу с технически подкованными преступниками, но это требует баланса. Если пойти слишком далеко, это может замедлить экономику, а слишком резкие меры могут подорвать доверие и причинить ущерб законному бизнесу.

Используя сложную сеть фиктивных компаний и фальсифицируя документы для доступа к шведской системе социального обеспечения, изощренные мошенники обратили Швецию в "долину киберпреступного предпринимательства", по словам Даниэля Ларсона, старшего прокурора по экономическим преступлениям.

Хотя насилие с огнестрельным оружием привлекает особое внимание общественности, количество убийств с огнестрельным оружием в стране утроилось в период с 2012 по 2022 год, экономическая преступность лежит в основе операций банд и должна подвергаться такому же агрессивному преследованию, отметил он.

"Это была стратегическая ошибка. Эти прибыльные преступления питают организованную преступность и в некоторых случаях подливают масла в огонь конфликтов", - сказал Ларсон.