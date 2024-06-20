Сообщается, что решение проблемы ещё не найдено, но данные опции помогут улучшить стабильность системы

Компания Intel представила рекомендации для пользователей, столкнувшихся с проблемами, связанными со снижением частоты процессора. Ранее пользователям предлагалось обратиться к производителю материнской платы за обновлениями BIOS.

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Intel опубликовала подробную таблицу BIOS значений для пользователей процессоров, испытывающих проблемы. Рекомендуется установить определенные параметры BIOS, представленные в таблице, в качестве значений по умолчанию, если это возможно. Пользователям следует сравнить настройки с рекомендуемыми настройками от Intel.

В апреле ASUS выпустила обновление прошивки с новым профилем питания от Intel. Рекомендуется использовать профиль питания "Производительность" или "Экстремальный" в зависимости от процессора. Некоторые материнские платы не поддерживают эти настройки, поэтому пользователям советуют проверить информацию на веб-сайтах производителей.

Пользователи сообщили о проблемах с процессорами Intel i7 и i9 последних поколений при работе с требовательными играми и другими программами. Несмотря на новые рекомендации от Intel, проблема может быть связана с излишним напряжением.

ASUS и другие производители скоро выпустят обновления BIOS от Intel, чтобы решить проблемы с напряжением и улучшить производительность. Пользователям стоит следить за обновлениями на сайтах компании и производителей материнских плат до решения проблемы, если оно всё же будет найдено.