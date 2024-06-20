Однако, стоимость данной модели Haval H6 будет отличаться от прайсов для китайского рынка.

Компания Haval из Китайской Народной Республики запустила продажи своего улучшенного автомобиля H6 на отечественном рынке. Стоимость новой модели колеблется от 117 900 до 143 900 юаней, что примерно равно 1,3 – 1,6 миллиона рублей. По словам экспертов, этот автомобиль появится также на российском рынке к концу текущего года. Стоит все же отметить, что в Российской Федерации стоимость данной модели, безусловно, будет выше, чем в Китае.

реклама

Ранее в стране были представлены предыдущие поколения Haval H6, однако, в 2020 году они были сняты с рынка. Улучшенная модель отличается от предыдущего варианта решеткой радиатора с габаритными пластинами и вертикальными светодиодными секциями дневных ходовых огней, как у популярного в Российской Федерации кроссовера Haval Jolion. Длина нового автомобиля составила 4703 мм, что на 50 мм больше, чем у предыдущей модели.

Салон Haval H6 получил обновление дизайна, включающее большой экран и жидкокристаллическую приборную панель. Самым существенным изменением стало перемещение селектора коробки передач на рулевую колонку.

Новая модель также оснащена беспроводной зарядкой смартфонов и других гаджетов мощностью 50 Вт, подстаканниками и дополнительной ячейкой для хранения. Базовый мотор - турбированный объемом 1,5 литра мощностью 181 лошадиных сил и семиступенчатым роботом и передним приводом. "Старший" 2-литровый двигатель стал мощнее - 235 лошадок вместо предыдущих 211.