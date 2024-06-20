Компания Haval из Китайской Народной Республики запустила продажи своего улучшенного автомобиля H6 на отечественном рынке. Стоимость новой модели колеблется от 117 900 до 143 900 юаней, что примерно равно 1,3 – 1,6 миллиона рублей. По словам экспертов, этот автомобиль появится также на российском рынке к концу текущего года. Стоит все же отметить, что в Российской Федерации стоимость данной модели, безусловно, будет выше, чем в Китае.
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Ранее в стране были представлены предыдущие поколения Haval H6, однако, в 2020 году они были сняты с рынка. Улучшенная модель отличается от предыдущего варианта решеткой радиатора с габаритными пластинами и вертикальными светодиодными секциями дневных ходовых огней, как у популярного в Российской Федерации кроссовера Haval Jolion. Длина нового автомобиля составила 4703 мм, что на 50 мм больше, чем у предыдущей модели.
Салон Haval H6 получил обновление дизайна, включающее большой экран и жидкокристаллическую приборную панель. Самым существенным изменением стало перемещение селектора коробки передач на рулевую колонку.
Новая модель также оснащена беспроводной зарядкой смартфонов и других гаджетов мощностью 50 Вт, подстаканниками и дополнительной ячейкой для хранения. Базовый мотор - турбированный объемом 1,5 литра мощностью 181 лошадиных сил и семиступенчатым роботом и передним приводом. "Старший" 2-литровый двигатель стал мощнее - 235 лошадок вместо предыдущих 211.