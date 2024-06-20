Сообщается, что стоимость данной партии процессоров могла превышать 1,5 миллиона долларов США.





Местные власти Гонконга задержали мужчину, которого обвиняют в попытке провезти в другую часть Китая высокотехнологичные процессоры на сумму свыше 1,5 миллиона долларов. По информации отдела таможенных пошлин Гонконга, всего было изъято 596 процессоров "премиум класса", каждый из которых оценивается около 2500 тысяч долларов.

реклама

Процессоры были обнаружены в автомобиле марки Mercedes-Benz на контрольно-пропускном пункте Шэньчжэньского залива 13 июня. По информации таможенного управления Гонконга, инспекторы сделали рентгеноскопическое исследование багажника автомобиля и выявили подозрительные предметы, требующие дальнейшего изучения. Дополнительное обследование показало наличие процессоров в тайных отсеках по обеим сторонам багажника.

Согласно детективу Хо Тин-Чуну, среди прочих были найдены серверные процессоры для искусственного интеллекта и облачных сервисов. Если бы подозреваемому удачно удалось пронести процессоры в материковый Китай, это позволило бы ему избежать уплаты налогов и таможенных сборов на сумму 400 тысяч долларов. Пока место происхождения и назначения конфискованной партии остаются непонятными, следователи пытаются раскрыть эту загадку.

Что касается 51-летнего подозреваемого, его арестовали за контрабанду, за что наказание включает лишение свободы на срок до семи лет и штраф в размере 250 тысяч долларов. В настоящее время он находится на свободе под залог, но дальнейшие аресты не исключены по мере развития расследования.

Спекуляции касательно законности импорта высокотехнологичного оборудования в материковый Китай в соответствии с американскими санкциями поднимают вопрос о еще одном способе обхода санкций и импорта американских технологий в страну. За последние годы было зафиксировано несколько случаев контрабанды, включая попытки переправить американские технологии в нарушение санкций. В прошлом году власти Гонконга задержали двух человек за попытку провезти в Китай старые видеокарты Nvidia Quadro. Несколько недель спустя был арестован мужчина с процессорами Intel, обмотанными на собственном теле.