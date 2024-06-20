Сообщается, что бойцы продвинулись за минувшие дни примерно на 1,5 километра на данном участке





Военные силы Российской Федерации достигают успехов в районе Карловского водохранилища. По данным с линии боевого соприкосновения, российские войсковые соединения продвигаются как по северному, так и по южному берегам водохранилища. Среднее расстояние пройденного за минувшие дни пути равно примерно полутора километрам.

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Это означает, что теперь 1/2 территории Карловского водохранилища находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Этот успех также дал возможность подойти к населенному пункту Карловка, который украинские формирования сделали основным опорным пунктом на этом участке передовой.

На северном берегу подразделения Киева были вытеснены из восточной части так называемого заозерного микрорайона, который фактически является прилегающей к Карловке территорией.





Вместе с этим движение войск России продолжается на север от Новоалександровки в сторону важной дороги Покровск-Константиновка, которая является ключевой для снабжения гарнизона в Часов Яре. Каждый очередной этап наступления способствует увеличению зоны огневого контроля в окрестностях Малиновского изгиба.

Бои продолжаются и на востоке от Угледара, где регулярно поражаются части левого фланга группировки Вооружённых сил Украины.