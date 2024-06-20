Согласно аналитике экспертов, Европа уступает Поднебесной как в производственных мощностях, так и в ценовом отношении

Несколько лет назад Франция и Германия согласились инвестировать значительные средства в проект развития батарейной промышленности в Европе с целью догнать Китай. Однако, спустя долгое время эти усилия оказались неэффективными.

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В свете замедления продаж электромобилей такие компании как Volkswagen, Stellantis и Mercedes-Benz, сворачивают или переориентируют свои проекты по производству аккумуляторов. Китайские производители сокращают расходы, в то время как США привлекают инвестиции при помощи выгодных субсидий.

Китай уже обладает избыточными производственными мощностями по производству аккумуляторов, может производить более дешевые элементы, чем Европа, и имеет преимущество в разработке новейших технологий батарей. Все это говорит о том, что Европа рискует еще больше отстать в гонке за созданием и использованием будущих электромобилей.

В условиях сложностей расширения производства для Европы нынешнее положение оказалось вызовом. Крупнейший отечественный производитель аккумуляторов на континенте, компания Northvolt AB, столкнулся с задержками в увеличении объемов производства, а BMW отменила заказ на 2 миллиарда евро из-за проблем с качеством.

Последний спад в спросе на электромобили поднимает планку для новых участников, которые также сталкиваются с конкуренцией со стороны ведущих азиатских поставщиков. Например, китайская компания Contemporary Amperex Technology Co., самый крупный в мире производитель аккумуляторов, расширяет свою деятельность в Европе, а южнокорейская LG Chem Ltd. уже долгое время производит аккумуляторы в Польше.