Сообщается, что в атаке применялись дроны-камикадзе, боевая авиация и оперативно-тактические ракетные комплексы.

В ночь с 19 на 20 июня военные силы Российской Федерации провели серию ударов по территории, находящейся под контролем ВСУ. Сообщается о применении различных видов оружия, включая крылатые ракеты, выпущенные боевой авиацией, и вооружение оперативно-тактических ракетных комплексов.

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Мощный взрыв раздался на объекте администрации Зеленского в Днепропетровске. Говорится о возникшем крупном пожаре. Также произошли взрывы в районе Кривого Рога. По неподтвержденным данным, помимо всего прочего, был нанесен удар по аэродрому, который используют для действий воздушных сил Украины.

На территории Винницкой области также было поражение военных объектов. Местные власти подтверждают поражения "критической инфраструктуры", используемой в военных целях. Серия взрывов в ночь на 20 июня прогремела в Киевской области. Отчеты о стрельбе по Броварам. По некоторым отчетам, несколько дронов "Герань-2" прибыли в этот район, нанося ущерб элементам противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Также сообщается о взрывах на объектах украинских военных в Харьковской области. Эти прилёты стали продолжением вчерашних атак на объекты, предназначенные для личного состава ВСУ.