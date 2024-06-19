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Zelikman
Группировка Intelbroker выставила на продажу взломанную базу данных компании AMD
Сообщается, что хакеры получили информацию о еще не вышедших продуктах, базы данных клиентов, документы собственности, исходный код и многое другое

  В соответствии с отчетом The Cyber Express, группа хакеров, известная как Intelbroker, объявила на ресурсе Breachforums о том, что они взломали информационные системы AMD и предлагают украденные данные на продажу.

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  Помимо подробностей о еще не вышедших продуктах AMD, группа готова продать также спецификации, базы данных клиентов, документы собственности, ПЗУ, исходный код, информацию о финансовых отчетах и внутренние данные. Помимо всего прочего, в их арсенале есть информация о сотрудниках AMD, включая идентификаторы пользователей, полные имена, должности, номера телефонов и адреса электронной почты. Однако, все эти данные о сотрудниках были помечены как "неактивные", что может означать, что эти люди больше не работают в компании и не используют электронную почту.

  В прошлом случались ситуации, когда киберпреступные группировки делали ложные заявления о взломе крупных организаций и продаже данных, однако в данном случае Intelbroker представила скриншоты внутренних систем AMD, что делает это заявление более реальным.

  "Мы знаем о киберпреступной группировке, утверждающей, что у них есть украденные данные AMD. Мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами и сторонними партнерами для расследования данного заявления и проверки подлинности информации" - говорится в заявлении компании. 

  Ранее Intelbroker утверждала, что они взломали международный аэропорт Лос-Анджелеса, а также федеральную консалтинговую фирму Acuity, нарушив федеральные агентства и крупнейшего торгового розничного представителя в Африке - Shoprite. Также была попытка продажи данных, предположительно украденных у Europol, Home Depot и площадки медицинского страхования DC Health Link.

#amd #технологии #хакеры #кибербезопасность #данные
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