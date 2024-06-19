В сети уже появились фото и видеоматериалы с новыми беспилотниками Оркан, ASV-1000 и Визир

На просторах интернета появились фото и видеозаписи, демонстрирующие передовые российские беспилотные катера. На видео можно увидеть морские дроны "Оркан", "ASV-1000" и "Визир".

реклама

"Оркан" отличается компактностью, многофункциональностью, способностью развивать скорость до 40 узлов, это эквивалентно 74.08 километрам в час, на расстояние свыше 500 километров. "Визир" способен разгоняться до 45 узлов, что примерно 83,4 километра в час и имеет радиус действия до 434 километров. Помимо этого, на форуме "Флот-2024" был представлен "ASV-1000" от Рособоронэкспорт, который может перевозить одну тонну полезных грузов.

Есть также информация о разработке нового тепловизионного прицельного комплекса ЛПК-101 "Кречет", предназначенного для более эффективной защиты от нападений морских беспилотных катеров и поражения крупных БПЛА украинских формирований, таких как "Баба Яга".

Хотя комплекс "Кречет" разрабатывался для Черноморского флота с целью противодействия беспилотным катерам противоборствующей стороны, позже было принято решение использовать его и в сухопутных подразделениях для поражения украинских дронов, так как "Кречет" может точно определять тепловую сигнатуру БПЛА в небе.

Тесты новейшего комплекса проходили на море и на суше. На суше "Кречет" крепился на крупнокалиберный пулемет "Корд", а на море тестировался с турелями, устанавливаемыми на кораблях и катерах. Морские тесты проводились в условиях, приближенных к боевым.