По мнению организации, из-за внедрения искусственного интеллекта, под угрозой находится налоговая система, так как всё больше рабочих мест автоматизируется

Согласно информации, предоставленной Международным валютным фондом, потеря рабочих мест может негативно сказаться на доходах от налогов, поэтому по их мнению необходимо принять определённые меры. Один из предложенных вариантов компенсации - введение налога на выбросы углерода для энергоемких серверных ферм, обеспечивающих функционирование систем искусственного интеллекта.

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Предложение было высказано в документе МВФ под названием "Расширение выгод от использования искусственного интеллекта: важная роль фискальной политики". Аргумент данного документа заключается в том, что развитие искусственного интеллекта может привести к увеличению производительности, но в то же время угрожает увеличением неравенства и негативно влияет на государственную казну из-за автоматизации рабочих мест.

Традиционная автоматизация обычно заменяет рутинную неквалифицированную работу, в то время как генеративный искусственный интеллект способен вмешаться в такие области, как программирование, бухгалтерский учет и другие белые воротничковые профессии. Это может усугубить потери рабочих мест в когнитивных профессиях и, как следствие, уменьшить доходы от налогов. По мнению МВФ, необходимо пересмотреть систему налогообложения капитала и труда, так как искусственный интеллект способствует замене человеческого труда капиталом. Введение налога на выбросы углерода со стороны энергоемких серверных ферм, обеспечивающих работу искусственного интеллекта, может помочь уравнять условия игры.

Международный валютный фонд озабочен доминированием нескольких крупных компаний на рынках, где высокие коммерческие затраты на разработку передовых систем искусственного интеллекта являются основным фактором успеха. Введение налога на выбросы углерода для энергоемких серверных ферм искусственного интеллекта может помочь уравновесить ситуацию. МВФ предпочитает не предлагать универсального "налога на искусственный интеллект", чтобы не препятствовать инновациям. Однако, они рассматривают возможность использования искусственного интеллекта для модернизации налоговой системы, включая введение налогов на недвижимость в реальном времени и другие инновации.

Согласно МВФ, искусственный интеллект может изменить существующие формы налогообложения и привести к появлению новых подходов. Потенциальные последствия для рынка труда впечатляющи. Специалисты предсказывают, что до 60% рабочих мест в богатых странах могут оказаться под угрозой из-за развития искусственного интеллекта, что может потребовать пересмотра стандартных моделей трудовых отношений.