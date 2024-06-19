Сообщается, что российская авиация нанесли удары по позициям ВСУ на юге и востоке посёлка

Сведения из источников украинской стороны подтверждают, что Вооруженные силы Российской Федерации активно действуют на направлении Торецка. Ранее сообщалось о продвижении войсковых соединений на запад от Майорска, к северу от Горловки, что приближает их к населенному пункту Новгородское, переименованному в Нью-Йорк киевскими властями.

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В настоящее время российские войска приблизились к Нью-Йорку с востока, при поддержке штурмовиков и бомбардировщиков Воздушно-Космических сил России, действующих на данном участке линии боевого соприкосновения. Боевые самолеты российской армии уничтожают позиции украинских формирований в Нью-Йорке и его окрестностях, превращая северо-восточную часть города в "серую зону". В результате Вооруженные силы Украины утратили контроль над данным участком. Наступление на Нью-Йорк происходит также с юга, где, по сообщениям, также происходят боестолкновения между украинскими подразделениями и армией России.

Кроме того, несколько дней назад российская группировка, двигаясь с Очеретино, достигла поселка Калиново, освободив до этого населённые пункты Керамик и Архангельское. Такие действия создают опасность для гарнизона украинских сил в Нью-Йорке, окружая его оперативными "клещами". Действия Министерства обороны России вынуждает украинский Генштаб реагировать как можно скорее, вынуждая его либо выводить войска с занимаемых участков, либо забрасывать на данное направление всё больше резервов, чтобы не допустить окружения своих войск. Как правило, второй алгоритм действий приводит лишь к еще большим потерям Киева.