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Zelikman
Китайский завод Nissan наладит производство электромобилей Voyah Zhiyin
Сообщается, что Voyah Zhiyin обладает запасом ходя до 901 километра по циклу CLTC.

  Новый электрический внедорожник Voyah Zhiyin будет производиться на заводе в совместном предприятии Dongfeng Nissan, рядом с Nissan Ariya в Китайской Народной Республике. Это будет четвертая и самая доступная модель бренда, с которой они планируют увеличить продажи. По информации Car News China, бренд Voyah не так популярен на своем родном рынке: за первые пять месяцев этого года было продано менее 25 тысяч автомобилей трех моделей - Free, Dream и Passion. В то же время, Li Auto за январь продала более 31 тысячи автомобилей.

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  По предварительным данным, Voyah Zhiyin будет оснащаться батареей емкостью 109 киловатт-часов от CATL. В одномоторной версии этот внедорожник сможет проехать до 901 километра по циклу CLTC. Габариты Voyah Zhiyin составят 4725 x 1900 x 1636 мм при колесной базе 2900 мм. Версии с одним двигателем будут иметь мощность 292 и 313 лошадиных сил, а полноприводная версия - 530 сил.

  В состав оснащения входят операционная система HarmonyOS и система водительских помощников Qiankun от Huawei. Стоит отметить, что за последние время китайские производители стараются всё чаще внедрять отечественные операционные системы, вместо западных аналогов. Начало продаж на китайском рынке запланировано на четвертый квартал, приблизительная цена стартует от 200 тысяч юаней, что эквивалентно 27,6 тысяч американских долларов.

#китай #автомобили #электрокары #voyah zhiyin
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