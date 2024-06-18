Кроссовер X70 является той же моделью Geely Atlas Pro, которая ранее продавалась на территории страны

Информацию об этом раскрыл глава компании Геннадий Свидерский.

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Belgee X70 очень похож на уже продававшийся некоторое время назад в Российской Федерации Geely Atlas Pro, отличие заключается только в эмблеме. Belgee X70 производится на предприятии, которое находится неподалеку от Минска.

У транспортных средств аналогичные технические характеристики. Стандартная версия Belgee X70 оснащена турбированным трехцилиндровым двигателем объемом 1,5 литра с 150 лошадиными силами, работающим с шестиступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом. Помимо этого есть полноприводная версия модели с двигателем объемом 1,5 литра и мощностью в 177 лошадок и стартер-генератором. Стоимость Belgee X70 в Российской Федерации пока не разглашается, но в Беларуси она стартует от 77640 BYN, что приблизительно 2,1 миллиона рублей.

В настоящее время на территории страны уже доступен к покупке автомобиль Belgee X50, который аналогичен Geely Coolray 2020 года. Базовая комплектация этой модели, стоимостью от 2 290 990 рублей, включает 17-дюймовые диски, подогрев передних сидений, цифровую приборную панель, 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы, кондиционер, парковочные сенсоры и камеру заднего вида. Данная модель иметь 1,5-литровый бензиновый мотор с мощностью 150 лошадей.