Из-за некоторых проблем Министерству обороны США пришлось отложить введение данных боеприпасов

Соединенные Штаты уступают Российской Федерации и Китайской Народной Республике в создании гиперзвуковых ракетных систем. Изначальные планы по введению в строй первых образцов такого вооружения в прошлом году не сбылись, сообщает издание Bloomberg, с отсылкой на доклад Пентагона.

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Американские вооруженные силы планировали поставить на боевое дежурство первые восемь уникальных боеприпасов уже в 2023, однако сложности с внедрением новейших ракет нарушили эти планы. Теперь в Министерстве обороны США надеются получить гиперзвуковые ракеты хотя бы к 2025 году, если тестовые запуски пройдут без проблем. В случае выявления новых неполадок, возможно, придется отложить введение ракет на вооружение.

"Армия не смогла достичь цели по созданию первой батареи гиперзвукового оружия высокой дальности к финансовому году 2023 из-за проблем с интеграцией", - сообщают в информационном агентстве.

Стоит отметить, что в Соединённых Штатах проводятся несколько программ разработки гиперзвуковых ракет, ВВС, ВМС и Армия ведут собственные кампании. Создание универсальной ракеты для использования из воздуха, на воде и на земле было отменено из-за чрезмерной сложности и огромных расходов.

В настоящее время гиперзвуковые комплексы официально находится на вооружении войск Российской Федерации и Китайской Народной Республики, о разработках также сообщает Корейская Народная Демократическая Республика. Несколько других государств находятся на различных уровнях создания такого оружия.