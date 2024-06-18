Заявлено, что данная технология будет прорывом в энергетической сфере

Производитель электроники TDK представил новый материал для небольших твердотельных батарей, который сможет улучшить производительность устройств, таких как беспроводные наушники и умные часы. Этот материал обладает высокой плотностью энергии - до 1000 ватт-часов на литр, что во много раз больше, чем у существующих аккумуляторов TDK. В сравнении с конкурентами, твердотельные батареи на оксидной основе предлагают около 50 втч/л, в то время как аккумуляторы на жидком электролите обеспечивают около 400 втч/л.

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Генеральный директор компании подчеркнул, что новый материал для твердотельных батарей имеет потенциал изменить энергетическую сферу и заявил о стремлении к скорейшей коммерциализации. TDK планирует предоставить образцы нового прототипа батареи клиентам в следующем году и далее начать массовое производство. Одним из первых потребителей новой технологии может стать Apple Watch.

Применение полностью керамического материала в новых батареях с твердыми электролитами и анодами из литиевого сплава обеспечит повышенное хранение заряда, компактный размер устройств, более длительное время работы, а также улучшенную стабильность и безопасность. Такие батареи будут подходить для небольших электронных устройств, заменяя современные батарейки в часах и других устройствах.

Это решение в технологии твердотельных батарей обещает революционизировать хранение энергии. Эти батареи обладают рядом преимуществ, таких как уменьшенный вес, меньшие затраты и более быстрая зарядка по сравнению с современными батареями на жидком электролите. Однако для использования в крупных устройствах, например, автомобилях или смартфонах, необходимо решить проблемы с хрупкостью керамических батарей большего размера.

Электромобили могут стать одним из наиболее перспективных применений твердотельных батарей, увеличивая запас хода. Японские компании, такие как Toyota, Nissan и Honda, уже занимаются коммерциализацией данной технологии. Однако существуют сомнения в эффективности, долговечности и безопасности таких батарей, особенно в крупных образцах.