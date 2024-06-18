Компания обещает внести некоторые изменения в свою политику RMA

Asus обещает внести изменения в процесс рассмотрения жалоб клиентов. Клиенты имеют возможность запросить повторное расследование предыдущих жалоб.

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Те, кто считает, что Asus не справилась с предыдущими случаями RMA, переплачивая или неправильно диагностируя проблемы, могут обратиться в компанию по электронной почте executivecare@asus.com. Asus предоставила шаблон для запроса повторной обработки, полная версия которого будет доступна в сентябре.

Проблема стала острой, когда канал Gamers Nexus на YouTube обвинил Asus в переплате и неправильной идентификации RMA на Asus ROG Ally. После отправки ROG Ally из-за неисправного джойстика на гарантии, Asus пыталась взыскать дополнительные средства за повреждения корпуса, что было оспорено Gamers Nexus.





После того, как канал выложил видео с обвинениями в мошенничестве, обычные пользователи начали делиться негативными отзывами об опыте работы с службой поддержки компании. Asus извинилась и обещала изменения. Пострадавшие клиенты смогут получить возмещение расходов, связанных с завышенными ценами на обслуживание, доставку, труд и налоги, а также множество организационных изменений. Asus создает группу для анализа негативных отзывов клиентов и планирует более гибкое взаимодействие с клиентами в центре поддержки в США.

Также на следующей неделе компания представит заявление о порте для карт памяти microSD в ROG Ally, который вызвал критику. Обновленная версия ROG Ally X переместит слот для карт microSD для предотвращения перегрева.