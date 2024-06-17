Российская армия не прекращает свои успешные операции на северном участке линии боевого соприкосновения. Накануне Вооруженные силы России совершили охват посёлка Раздоловка с юго-западного направления, вытеснив украинские формирования за реку Бахмутку и приблизились к железнодорожной станции, которая расположена в пределах населённого пункта.
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Украинская армия использует православный храм, находящийся в данном районе, в качестве опорного пункта, так как он находится на холме, и является самой высокой точкой на участке, сообщили военные корреспонденты.
Также продолжается движение к Северску в районе населенного пункта Выемка, который расположен к северо-востоку от Раздоловки. Для предотвращения окружения своего Северского гарнизона, Киев направляет резервные войска на контратаку в районе Серебрянского лесничества.
Обстановка в Раздоловке все больше напоминает события в Работино, когда российские подразделения окружили гарнизон ВСУ с трёх направлений и разбили львиную часть всей группировки артиллерийским огнём. Вслед за этим посёлок Работино перешел под контроль Вооруженных сил России, однако, он существенно больше Раздоловки.