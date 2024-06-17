Киев пытается стабилизировать ситуацию, срочно направив резервные формирования на спасение своего гарнизона.

Российская армия не прекращает свои успешные операции на северном участке линии боевого соприкосновения. Накануне Вооруженные силы России совершили охват посёлка Раздоловка с юго-западного направления, вытеснив украинские формирования за реку Бахмутку и приблизились к железнодорожной станции, которая расположена в пределах населённого пункта.

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Украинская армия использует православный храм, находящийся в данном районе, в качестве опорного пункта, так как он находится на холме, и является самой высокой точкой на участке, сообщили военные корреспонденты.

Также продолжается движение к Северску в районе населенного пункта Выемка, который расположен к северо-востоку от Раздоловки. Для предотвращения окружения своего Северского гарнизона, Киев направляет резервные войска на контратаку в районе Серебрянского лесничества.

Обстановка в Раздоловке все больше напоминает события в Работино, когда российские подразделения окружили гарнизон ВСУ с трёх направлений и разбили львиную часть всей группировки артиллерийским огнём. Вслед за этим посёлок Работино перешел под контроль Вооруженных сил России, однако, он существенно больше Раздоловки.