Данный адаптер от Zephyr имеет миниатюрные размеры, но обладает стандартными для данной линейки характеристиками

Был представлен первый графический ускоритель Nvidia GeForce RTX 4070, совместимый с форм-фактором ITX, сообщает компания Zephyr из Китая. В эти выходные Zephyr представила рекламный видеоролик, раскрывающий детали новой модели RTX 4070 ITX Sakura от Blizzard, который был обнаружен на ресурсе Videocardz. Новая видеокарта Zephyr RTX40 представляет собой типичное устройство форм-фактора ITX с одним вентилятором по центру. Исключительным является ее стильный корпус и оригинальный розовый кулер.

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Размеры карты играют важную роль при ее продаже, поэтому стоит обратить внимание на этот аспект прямо сейчас. Карта имеет размеры 172 x 123 x 42 мм и занимает 2 слота, однако, немного превышает высоту кронштейна, из-за этого производителям ПК стоит дважды проверить соответствие размеров выбранному корпусу. Эта RTX 4070 питается от одного кабеля 8-Pin, разъём для которого расположен в верхнем заднем углу. Хотя с картой используется укороченная плата, чип AD104-250 и 12 ГБ видеопамяти GDDR6X являются стандартными для RTX 4070. Кажется, что Zephyr следует стандартным характеристикам, не упоминая о возможности разгона или фабричного разгона.

Охлаждение, вероятно, будет вызывать заботу у тех, кто рассматривает видеокарту RTX 4070 в компактном форм-факторе. В своем видео Zephyr стремится решить данную проблему, демонстрируя карту в работе с использованием Furmark и различных тестов 3DMark. Сообщается, что в ходе тестов чип видеокарты разогревался до 73 градусов, что не критично, но среди других исполнений данного ускорителя, является одним из самых худших вариантов.