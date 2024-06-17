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Zelikman
Ростех передал в войска новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
Техника уже была принята Министерством обороны и направлена в места постоянной дислокации

  Новая поставка последних боевых самолетов Су-34 принята на вооружение Воздушно-Космических сил Российской Федерации. Техника была передана на аэродроме авиазавода имени В. П. Чкалова в Новосибирске. Информацию предоставили в пресс-службе корпорации Ростех.

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  Новые боевые самолеты Су-34 были переданы военным в рамках государственного оборонного заказа. Количество самолетов в партии не раскрывается, все машины успешно прошли нужные тесты и готовы к боевому использованию. Техника уже принята инженерно-техническим персоналом и направлена в места дислокации.

  "Авиационные предприятия Ростеха продолжают регулярные поставки боевых самолетов в рамках производственной программы текущего года. Новая партия Су-34 была передана военно-воздушным силам России. Эти боевые самолеты в настоящее время пользуются большим спросом на передовой фронте", - отметил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.

  Су-34 представляет собой российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик, созданный для поражения наземных целей с учетом сильного противодействия. Он готов выполнять свои задачи самостоятельно, без присутствия истребителей для прикрытия. Самолет использует различные типы управляемого вооружения и оснащен высокоинтеллектуальной РЛС защиты и обороны. Су-34 имеет дальность полета до 4000 километров, максимальную скорость до 1900 км/ч и может нести боевую нагрузку до восьми тонн.

  С 2021 года военно-воздушные силы России получают модернизированные версии Су-34М, но весной этого года стало известно о подготовке еще одного обновления с учетом опыта эксплуатации авиации в боях. Под это обновление попадут не только Су-34М, но и Су-35С и Су-30СМ.

#техника #оружие #авиация #вкс #ростех #су-34 #истребитель-бомбардировщик
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