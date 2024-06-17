По словам военных, наступление потихоньку развивается, но говорить о полном взятии города Часов Яр пока рано

Военные силы России продолжают наступление в городе Часов Яр, сражения ведутся в районе под названием "Канал", украинские формирования упираются в застройку, и армии приходится постепенно их выкуривать плотным артиллерийским огнём и авиацией. Об этой ситуации сообщается на российских информационных ресурсах.

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Обстановка под Часов Яром остается сложной, российские военные смогли уничтожить практически все мосты через канал "Северский Донец-Донбасс", чтобы отрезать группировку Вооруженных сил Украины на территории микрорайона. Однако, гарнизон сумел сохранить один путь через насосную станцию, по которому перебрасывает резервы и осуществляет снабжение. Изолировать микрорайон полностью мешают рельеф местности и технические проблемы.

По данным из передовой, в настоящее время проводится поэтапное подрывание обороны ВСУ и попытки выбросить войска Киева за канал, чтобы полностью освободить микрорайон. В то же время, с другой стороны канала украинские формирования укрепляют оборону, опираясь на жилые постройки.

Согласно сообщению ряда военных Telegram-каналов, большая часть района "Канал" находится под контролем бойцов 98-й воздушно-десантной дивизии. На севере, в районе Калиновки, украинскую оборону подрывает 200-я отдельная мотострелковая бригада. Она уже захватила значительную часть деревни и приближается к каналу. Согласно информации от бойцов, скоро микрорайон "Канал" окончательно перейдет под контроль российских вооруженных сил, однако, говорить о падении Часового Яра сейчас рано.