Согласно прогнозам компании, в 2050 году количество людей старше 65 лет может вырасти в два раза, что пойдет на пользу бизнесу компании.

Danone, специализирующаяся на производстве йогуртов и переживающая процесс изменений, увеличивает вложения в питательные напитки для людей, страдающих раком, и пожилого населения, предполагая, что стареющее население будет способствовать долгосрочному экономическому росту.

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Лечебные продукты станут ключевой частью нового этапа в стратегии восстановления Danone после того, как генеральный директор Антуан де Сент-Аффрик начал восстанавливать объемы продаж продуктов, таких как бутилированная вода Volvic и йогурт Activia.

Молочный и растительный бизнес, включающий в себя напитки Actimel и соевое молоко Alpro, остается наибольшим подразделением компании Danone, чей годовой объем продаж достигает около 14 миллиардов евро. Однако специализированный сегмент питания, включая медицинское питание, прибылен и скорее всего будет расти быстрее, считают аналитики.

Предприятие разрабатывает напитки, содержащие белки, питательные вещества и клетчатку, предназначенные для питания людей, страдающих раком, с проблемами похудения и нуждающихся в зондовом питании. По информации ООН, к 2050 году количество людей старше 65 лет в мире увеличится более чем вдвое, достигнув 1,6 миллиарда.

Одной из задач является разработка порошков, которые полностью растворяются в жидкости и сохраняют свои качества со временем. Напитки также должны быть приятны на вкус, и в этом аспекте помогает опыт Danone как производителя пищевых продуктов. Среди главных конкурентов в данном сегменте выделяются швейцарская компания Nestle SA и американская фармацевтическая компания Abbott Laboratories.