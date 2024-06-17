Сообщается о поражении беспилотников над Липецкий и Воронежской областями

В ночь с 16 на 17 июня произошла попытка атаковать объекты внутри российской территории с использованием беспилотников-камикадзе. Целью стала Липецкая область, как одно из направлений атаки.

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Игорь Артамонов, глава региона, сообщил, что угроза была выявлена при фиксации приближающихся к Липецку дронов, а также БПЛА было замечены над муниципальным районом Хлевенским. Он также обратился к очевидцам, просив не делиться фото и видео с места падения украинского дрона после его уничтожения, и ни в коем случае не приближаться к обломкам.

"Это помогает противнику корректировать направление и точность", - заявил губернатор региона.

В начале утра были ещё две попытки атаки на промышленную зону Липецка при помощи беспилотников. Очевидцам было ещё раз напомнено не публиковать материалы с места происшествий.

Также была объявлена воздушная тревога в Воронежской области. Представители местных властей сообщили, что над территорией региона были выявлены и поражены два ударных дрона. По имеющейся информации, пострадавших и разрушений нет.

В настоящий момент подробностей о том, какие конкретно объекты хотели повредить украинские формирования в ходе ночной атаки, нет. За минувшие несколько дней, украинские дроны-камикадзе в основном наносили удары по гражданской инфраструктуре, включая жилые здания.