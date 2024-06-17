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Zelikman
КамАЗ разработал свою собственную автоматическую коробку передач
Сообщается, что данная технология уже проходит испытания и в будущем поступит в массовое производство.

  Камский автомобильный завод "КамАЗ", известил о разработке своего собственного прототипа автоматизированной трансмиссии. Этот продукт под кодовым наименованием а1310 разработан на основе последовательной 9-ступенчатой механической коробки передач являющейся отечественной адаптацией коробки от немецких производителей.

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  Весь комплекс автоматизации, в том числе и программное обеспечение, изготавливается отечественным предприятием, что гарантирует надежность конструкции в условиях санкций. На сегодняшний день проводится доработка новой роботизированной коробки передач, где инженеры исправляют недочеты в дизайне и технологическом процессе.

  Массовый выпуск а1310 будет осуществляться на предприятии ЦФ-Кама, где уже была произведена немецкая zf в 2022 году, а также механическая коробка передач 1310то. Испытания новой автоматизированной трансмиссии проводится на грузовиках КамАЗ-43118, самосвале 65115, тягаче 65116 и 65117, а также на пожарной машине КамАЗ-63934 пятого поколения.

  На фоне продолжающейся санкционной политики со стороны стран коллективного Запада, Российской Федерации приходится адаптироваться под новые реалии. В первую очередь это отражается на стремительном импортозамещении и наращивании вложений в отечественные стартапы.

#россия #камаз #автоматическая трансмиссия #ткхнологии
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