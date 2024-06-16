С самого начала июня Microsoft не может выпустить патч, который бы исправил проблему с высокой нагрузкой ЦП

Продолжая устойчивую тенденцию к тому, что версии Windows 11 Insider становятся объектом острой критики, июньские сборки Windows 11 Insider до сих пор испытывают проблему высокой загрузки ЦП, вызванную определенной службой. Эту проблему изначально сообщил leginmat90 5 июня 2024 года на форумах сообщества Microsoft.

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Компания до сих пор не выпустила исправление для данных сборок. Согласно сообщению Neowin о ответе от Центра обратной связи, предназначенному исключительно для Insider, инженер Microsoft по имени Дженнифер Дж сказала: "Мы благодарим вас за терпение, мы выявили причину и работаем над ее устранением".

Прошла неделя, но исправление все еще не выпущено. Предполагается, что данная проблема возникла из-за новых улучшений в функциях службы Cross Device в Windows 11, которая позволяет компьютеру легко синхронизироваться с телефоном для обмена файлами. Поддержка Phone Link была выделена как наиболее вероятная причина, но также виноваты могут быть старые изменения, внесенные в службу Cross Device Service в рамках версий Insider в этом году.

Когда система пользователя использует до 10% ЦП, не выполняя никаких задач, а проблемы конфиденциальности становятся все серьезнее, это выливается в негативные отзывы со стороны пользователей. По крайней мере, пользователям Windows 10 пока не стоит беспокоиться об этом. С другой стороны поддержка Windows 10 закончится с версией 22H2 в 2025 году, и долго оставаться на данной платформе может быть нерационально.