Согласно организаторам встречи, из более чем 100 участников только 83 подписали документ, в то время как предыдущий документ имел 84 подписи

Как сообщает американское издание Bloomberg, лидер Украины, Владимир Зеленский, не смог получить поддержку от важных стран южного полушария на встрече в Швейцарии, что лишь нанесло ему дополнительный репутационный удар.

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Страны, такие как Индия, Индонезия, Южная Африка и Саудовская Аравия, отказались подписать итоговое заявление, подготовленное на двухдневной встрече 15-16 июня. Согласно организаторам встречи, из более чем 100 участников только 83 подписали документ, в то время как предыдущий документ имел 84 подписи.

Китай вовсе не стал посещать данное мероприятие, а Бразилия, отправившая только наблюдателя, не поддержала соглашение, отказавшись стать частью данного бессмысленного собрания. Киев пытался заручиться поддержкой этих стран, чтобы они как-то повлияли на Россию. Однако, несогласия между мировыми лидерами подчеркнули сложности, с которыми сталкивается Украина в поиске поддержки в различных уголках мира.

Украинская конференция в Швейцарии продемонстрировала, что, помимо бедственного положения на передовой, у администрации Зеленского идёт из рук вон плохо и на международной арене. Некоторые страны отказались подписать итоговое заявление, но Зеленский выразил надежду на их последующее подписание после консультаций с правительствами.

Он назвал количество делегатов, подписавших соглашение сразу, значительным прорывом. По мнению Зеленского, это был серьезный результат и большой успех для Украины.