Сообщается, что Киев отправляет свои штурмовые группы на захват утраченных ранее позиций, однако ВСУ успеха не имеют.

С зоны проведения Специальной Военной Операции на Украине проступают позитивные вести. Согласно информации от Министерства Обороны Российской Федерации, подразделения российских вооружённых сил сумели взять под контроль населённый пункт Загорное Запорожской области.

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По имеющимся данным, в успешной операции по взятию посёлка участвовали войска группировки "Восток". Бойцы сумели нанести огневое поражение украинским формированиям и занять Загорное в качестве опорного пункта. В ходе боестолкновений гарнизон ВСУ потерял порядка 135 военнослужащих, боевую машину пехоты, 4 бронеавтомобиля и 2 155-миллиметровые артиллерийские установки западного образца.

На других же направлениях радиальных изменений нет, украинские штурмовые отряды пытаются проводить контрнаступательные операции, не оставляя надежд вернуть инициативу в свою руки, но так или иначе разбиваются об оборонительные позиции российской армии. Три атаки было отражено на Харьковском направлении. Восемь волн украинских формирований были разбиты на различных участках Донецкой Народной Республики. Зачастую Вооружённые силы Украины оказываются под интенсивным огнём российских артиллерии и авиации и не успевают вплотную приблизиться к окопам армии России.

В целом за последнее время подразделения российских войск начали делать больший упор не на взятии как можно большего количества населённых пунктов, а на ликвидации живой силы и техники ВСУ, пытающейся вернуть утраченные позиции. Судя по тревожным сообщениям в западных средствах массовой информации, такая тактика даёт свои плоды и у администрации Зеленского есть некоторые сложности с пополнением и снабжением свои формирований на передовой.