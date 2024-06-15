Сообщается, что данные решения предназначены для дата-центров, но вероятно в будущем будут доступны для потребительских систем

На прошлой неделе компания Western Digital произвела значительное впечатление на инвесторов на своей презентации. Гигант хранения данных представил первую в мире матрицу флэш-памяти NAND с четырехуровневыми ячейками, объемом 2 терабайта. Этот чип превзошел конкурентов по плотности. И хотя изначально он был ориентирован на рынок центров обработки данных, есть вероятность, что он появится и в потребительских компьютерах.

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Этот маленький чип собирает 256 гигабайт памяти в одну матрицу с помощью передовой технологии BICS 3D NAND 8-го поколения от WD, разработанной совместно с партнером Kioxia. Технология изготовления позволяет WD помещать 218 слоев в одну матрицу, вдвое превышая 112 слоев, которыми сегодня обычно оснащены флэш-память NAND. В сравнении, обычные SSD емкостью 2 терабайта обычно имеют матрицы размером 16 на 128 гигабайт в упаковке. С новыми чипами WD вы получаете вдвое больший объем в том же корпусе.

Western Digital также заявляет, что их новая QLC NAND обеспечивает значительный прирост производительности. Согласно данным, производительность ввода-вывода на 50% выше, чем у конкурирующей NAND, потребление энергии на каждый записанный гигабайт при этом на 13% ниже. По плотности, матрица QLC от WD на 15-19% плотнее, чем у конкурирующих брендов.

Технология, используемая WD для достижения этих результатов, является умной. Они создают схему контроллера CMOS как одну матрицу, переворачивают ее и соединяют слои памяти QLC NAND с использованием гибридного соединения. На данный момент WD планирует продвигать свои пакеты QLC высокой плотности на рынках центров обработки данных и обучения искусственному интеллекту, где очень важна объемная память. Однако, технология вскоре будет доступна и для настольных компьютеров.

Конечно, QLC NAND имеет недостатки по сравнению с более качественными TLC и MLC NAND. Но WD утверждает, что увеличила автономное время работы QLC на 60%, а также улучшила задержку и стабильность производительности ввода-вывода. Western Digital пока не разглашает все технические детали матрицы объемом 2 терабайта, такие как скорость интерфейса, количество плоскостей и показатели задержки. Однако, учитывая фокус на применении искусственного интеллекта и центров обработки данных, где требуется высокая производительность ввода-вывода, можно ожидать хороших результатов.