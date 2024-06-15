Энтузиаст Цзячэн Лю сумел приобрести данные модели по цене $620 за вариант без радиаторов и розничный вариант с радиаторами за $1378

Профессионал в области компьютерного железа Цзячэн Лю продемонстрировал таинственные прототипы материнских плат EVGA X670E на своей странице X. Хотя судьба этой платы пока не ясна, появление этих моделей показывает то, что компания EVGA, вероятно, работает над новой платой AM5 для камней AMD Ryzen Zen 4 и более поздних моделей.

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EVGA X670E Classified предлагает большое количество опций подключения, включая 12 портов USB Type-A, 2 порта USB Type-C, 2 сетевых порта Ethernet, 5 аудиоразъемов 3,5 миллиметра и выход S/PDIF. Также есть кнопка для сброса CMOS и еще одна для обновления прошивки. Возможно, отсутствует беспроводная сеть, но есть неиспользуемые разъемы для антенн. Модель также включает 2 слота PCIe x16, 1 слот PCIe x4 и 3 слота M.2. Так как это предварительный продукт, скорость интерфейсов пока не установлена. Однако, согласно дизайну X670E, как минимум один из слотов расширения и один слот M.2 должны поддерживать PCIe 5.0.

Аналогично предыдущим секретным платам, EVGA X670E Classified получила форм-фактор E-ATX. Разработанная для опытных энтузиастов и разгонщиков, данная плата получила 14-фазную систему электропитания с двумя 8-контактными разъемами питания EPS. Разъемы EPS помещены возле 24-контактного разъема питания в прямоугольной форме для более удобного управления кабелями. Разъем AM5 и 4 слота DDR5 повернуты на 90 градусов, что характерно для плат EVGA.

Лю провел испытания EVGA X670E Classified с жидкостным охлаждением, модулями памяти DDR5 от SK Hynix и процессором Ryzen 9 7950X ES. Несмотря на раннюю версию прошивки, EVGA X670E Classified успешно приняла память на скорости DDR5-6000 на C32 примерно за 30 секунд. У этого классифицированного прототипа AMD были некоторые проблемы, включая отсутствие поддержки SLI.

Прототипы EVGA X670E были выставлены на продажу на популярной китайской платформе Xianyu. Лю приобрел 4 платы без радиаторов за $620 и розничный вариант с радиаторами за $1378.