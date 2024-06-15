Заявлено, что массовое производство новинок начнётся с 2025 по 2026 год

В период с 2025 по 2026 год специалисты компании "ЭМ-РУС" планируют оборудовать выпускаемые фургоны на шасси "УАЗ Профи" гибридными двигателями. В результате в Российской Федерации будет представлен первый отечественный гибридный автомобиль, рассказал гендиректор Илья Рашкин.

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Гибридный автомобиль использует больше одного источника энергии. Рашкин отметил, что создание отечественного гибрида в "ЭМ-РУС" намерены завершить в текущем году, а уже вслед за этим новинка начнёт проходить сертификацию.

На данный момент в компании стремятся к тому, чтобы гибрид мог работать на электротяге наиболее длительное время. Для этой задачи планируется разработать систему, включающую двигатель внутреннего сгорания и генератор для подзарядки батареи, пояснил Рашкин. Гибрид должен будет представлять из себя автомобиль, в котором традиционный двигатель будет осуществлять заряжание тяговой батареи, питающей электромотор. Этот подход обеспечит высокую топливную эффективность, увеличив ее более чем на 30-50 процентов.

Ранее представитель компании "Кама" Игорь Поваразднюк установил сроки начала серийного выпуска российского электрокара "Атом" на третий квартал следующего года. На сегодняшний день компания не прекращает работу над разработкой данной модели. В настоящий момент большинство стран работает над развитием своих электрокаров, и Российская Федерация также не отстаёт от данного тренда, разрабатывая собственные электромобили.