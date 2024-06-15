В компании заявили, что устранённая ранее ошибка не является ключевой в нестабильности флагманских процессоров

Корпорация Intel опровергла утверждения о том, что она окончательно устранила корень проблем с процессорами Core i9. Противореча сообщениям немецкого издания Igor's lab, Intel заявила, что продолжает совместно с партнерами исследовать жалобы пользователей на нестабильность камней Core i9 13-го и 14-го поколений.

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По данным intel, исправление микрокода устраняет ошибку ETVB, которую они обнаружили при анализе жалоб на нестабильность. Однако, это не стало ключевой причиной проблем. Лаборатория сообщила, что получила конфиденциальный документ, в котором указывается, что главной причиной нестабильной работы является ошибочное значение в алгоритме микрокода. Технология ETVB стала эксклюзивной для процессоров Intel Raptor Lake, в основном для Core i9.

В отчете возможных сбоев Intel выявила смещение минимального рабочего напряжения на компонентах Core i9 из-за воздействия повышенных напряжений на ядро. Похоже, что компания сможет устранить эту проблему обновлением прошивки, но согласно последним сообщениям компании, основная причина проблем с нестабильностью остается неясной. В Intel заявили, что продолжают работать совместно с партнёрами над выходом из сложившейся ситуации.

Изначально Intel заявляла, что производители материнских плат должны включать необходимые опции безопасности, вместо того чтобы настраивать ПО для максимальной скорости работы, что вызвало необходимость обновления прошивки с базовыми профилями Intel для гарантии работы чипов в пределах их спецификаций.