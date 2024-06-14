Сообщается, что под контроль взято еще 2 квадратных километра в данном районе

В ходе наступательных действий военные подразделения России расширили область контроля к югу и юго-западу от поселения под названием Новоалександровка. Это направление идет через Очеретинско-Покровскую зону.

реклама

За последние сутки Вооруженные силы Российской Федерации вытеснили украинские формирования из Новоалександровки и переместили под свое влияние земли южнее этого поселения на расстояние приблизительно 1 километр при ширине фронта примерно 2 километра. Таким образом, военные России захватили под контроль участки земли площадью примерно в 2 квадратных километра южнее и юго-западнее Новоалександровки.

Особое значение в этой ситуации имеет продвижение в сторону дороги очеретино-прогресс теперь и с севера. В настоящее время до поселка Прогресс, который является значимым транспортным узлом, остается менее 4,5 километра. Для вооруженных сил Украины потеря Прогресса означала бы лишение контроля над транспортным узлом, который соединяется как с Покровском, так и с автодорогой Покровск-Константиновка. Это представляет собой серьезный удар по логистике украинской армии на данном направлении - сравнимый с потерей украинских военных окраинного городка Очеретино.

Движение к югу от Новоалександровки уже сейчас позволяет контролировать пересечение дорог в вышеупомянутом поселке Прогресс, то есть над всем узлом логистики украинских вооруженных сил.