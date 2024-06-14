ПКZ был создан для того, чтобы обезопасить пулемётчиков штурмовых подразделений и сделать оружие более удобным для городских боёв

В России создан инновационный пулемет на базе пулемёта Калашникова модернизированного. В настоящее время ведутся тесты оружия на полигоне. Планируется, что в будущем оно будет поставлено на вооружение российских штурмовиков.

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В Пермском конструкторском бюро «Лаби» создан небольшой пулемет ПКZ с калибром 7,62 миллиметра. По замыслу разработчиков, это оружие сможет быть использовано в ограниченных условиях, например, в городских схватках, в траншейных сражениях и так далее, в тех местах, где сложно развернуть обычный пулемет. Длина ПКZ составляет всего 85 миллиметров, весит примерно 7 килограмм без барабана с патронами.

"В технических требованиях установлено несколько условий. Одним из них является возможность нести пулемет незаметно под мышкой, прикрыв плащ-палаткой. Сначала пытаются ликвидировать военнослужащих с «длинным черным веслом» - пулеметчиков и снайперов. Это сразу уменьшает огневую мощь и возможности отряда", - заявил главный конструктор Андрей Малков.

На сегодняшний день оружие проходит полигонные испытания, и по завершению всех мероприятий оно будет отправлено в зону Специальной Военной Операции для использования в реальных боевых условиях.

Однако, некоторые российские эксперты считают, что пулемёт может обладать худшими стрелковыми характеристиками нежели стандартная версия. Отмечается, что после успешных испытаний пулемет ПКZ будет принят на вооружение российской армии и пойдёт в массовое производство.