Также сообщается о нанесении ударов по позициям ВСУ в Харьковской области

В ходе ночных операций российские военные провели серию атак на объекты Вооруженных сил Украины в некоторых регионах зоны Специальной Военной Операции. Накануне военный аэродром в Староконстантинове в Хмельницкой области стал главной мишенью для российских ударов. Атаки на инфраструктуру ВСУ в этом городе были разнообразными, включая применение как дронов, так и ракет с бомбардировщиков Воздушно-Космических сил России.

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Взрывы также раздавались в городе Хмельницком, где был разрушен командный центр Военно-Воздушных сил и противовоздушной обороны Украины. Кроме того, цели украинской армии атаковались и в других регионах. Поступали сообщения о прилётах на объектах инфраструктуры в городе Канев Черкасской области, где находится Каневская гидроэлектростанция. О возможных повреждениях на этом объекте пока нет информации.

Российские бомбардировщики также атаковали позиции киевских формирований в Харьковской области, используя авиационные бомбы с системами наведения и коррекции. Согласно отчетам российских военных корреспондентов, были поражены огневые точки и бронированная техника в районах сел Липцы, Глубокое и городе Волчанск. Резервные подразделения украинской армии также получили существенный урон при попытке подкрепить свою группировку в этом районе.