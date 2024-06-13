Сообщается, что производитель компьютерных комплектующих отгрузил крупную партию российским компаниям, связанным с Минобороны страны.

В среду американское правительство объявило о введении санкций против компании Beijing Deepcool Industries, известного производителя корпусов для компьютеров, охлаждающих устройств и блоков питания. Согласно данным, Deepcool поставила в Россию товары из списка высокоприоритетных товаров на сумму более 1 миллиона долларов, которые могли бы быть использованы в зоне проведения СВО на Украине.

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По информации из пресс-релиза, Deepcool осуществляла поставку товаров российским компаниям ОАО "Таском" и ООО "Новый IT проект". Перечень товаров, который поддерживает бюро промышленности и безопасности, представляет повышенный риск незаконной пересылки в Россию из-за их важности в военных операциях.

После демонстрации новых продуктов на выставке Computex 2024, Deepcool, включая воздушные и жидкостные процессорные кулеры, вентиляторы, корпуса для ПК и блоки питания, может столкнуться с ограничениями в продажах в США из-за введенных санкций.

Американское отделение Deepcool может быть вынуждено прекратить продажи и большинство других операций. Это может повлиять на возможность предоставления послепродажной поддержки клиентам. Существующие запреты также могут препятствовать сделкам между материнской компанией в Китае и компанией в США.

Продукция Deepcool все еще доступна для продажи в таких розничных сетях, как Amazon, Microcenter и Newegg. Тем не менее, продолжительность этого зависит от обстоятельств. Все транзакции, связанные с заблокированными компаниями, запрещены законодательством США, несмотря на возможные оправдания покупателей.