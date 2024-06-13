По мнению аналитиков, к 2032 году в США будут выпускать примерно 28% всех передовых чипов в мире.

Согласно последнему твиту от Мартина Чорземпы, высокопоставленного ученого из Института Петерсона, финансирование правительства Соединённых Штатов на строительство электронного производства к 2024 году будет больше общих расходов с 1996 по 2020 год.

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Этот рост в значительной степени вызван амбициозным Законом о Чипах и Науке администрации Байдена, который предусматривает расходы 280 млрд долларов и был утвержден в 2022 году. Этот закон создан для оживления полупроводниковой промышленности в США, которая ранее занимала незначительное положение.

Большие компании, такие как Intel, Micron, GlobalFoundries, Polar Semiconductor, TSMC, Samsung, BAE Systems и Microchip Technology, получили прямые выгоды от закона. Наибольшие инвестиции получила Intel - 8,5 миллиарда долларов, за ней идут TSMC с 6,6 млрд долларов и Samsung с 6,4 миллиарда долларов. По данным ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA), все эти усилия начинают окупаться. Они прогнозируют, что к 2032 году в США будет производиться около 28% всех передовых чипов.

Эти инвестиции пришли в нужное время. Из-за резкого роста спроса на мощные чипы в результате появления моделей с искусственным интеллектом, местное производство стало более важным, чем когда-либо. В феврале администрация Байдена также объявила о финансировании исследований в сфере технологий упаковки подложек, направленных на продвижение развития полупроводников.

Однако, все эти усилия столкнулись с проблемами, в частности из-за недостаточного регулирования. Множество производственных проектов по всей стране задерживаются, Samsung, TSMC и Intel отстают от графика на год или даже более. Например, проект TSMC в Аризоне на 40 млрд долларов был перенесен на 2025 год из-за нехватки местных специалистов, а запуск второго завода запланирован на период с 2027 по 2028 год.

Отсутствие квалифицированных сотрудников для работы на этих заводах становится серьезным препятствием. Представитель Министерства Торговли подчеркнул необходимость развития навыков и талантов в области производства полупроводников, особенно в свете значительного сокращения присутствия этой отрасли в США за последние 35 лет.