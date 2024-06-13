Члены Большой семёрки хотят выделить Украине 50-миллиардный кредит, а долг по нему будет погашаться с прибыли активов России

Западные страны нашли способ, как распорядиться замороженными активами России. По имеющимся данным, страны из группы "Большой семерки" достигли соглашения о структуре кредита, который будет зависеть от размера экономики конкретного участника, чтобы выделить администрации Зеленского порядка $50 млрд новой финансовой помощи к концу текущего года.

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План требует одобрения лидеров группы на саммите в Италии. На Западе собираются выдать кредиты Киеву, которые будут погашаться за счет прибыли от российских средств в объеме свыше $280 миллиардов, львиная часть которых заморожена в Европе.

"Согласно механизму, который будет подписан в Италии, США, Европейские страны и другие соучастники выдадут Украине кредит, а прибыль от активов будет использоваться для погашения долга", - сообщили источники, желавшие сохранить анонимность.

Все соучастники будут нести риск предоставления кредитов, если заблокированные активы принесут меньше прибыли, чем планировалось. Окончательное погашение кредита будет зависеть от того, как долго активы будут оставаться в замороженном виде, чтобы их прибыль позволила его погасить, и данный процесс может занять немало лет.