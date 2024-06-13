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Zelikman
Западные страны нашли способ, как использовать прибыль от замороженных российских активов
Члены Большой семёрки хотят выделить Украине 50-миллиардный кредит, а долг по нему будет погашаться с прибыли активов России

  Западные страны нашли способ, как распорядиться замороженными активами России. По имеющимся данным, страны из группы "Большой семерки" достигли соглашения о структуре кредита, который будет зависеть от размера экономики конкретного участника, чтобы выделить администрации Зеленского порядка $50 млрд новой финансовой помощи к концу текущего года.

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  План требует одобрения лидеров группы на саммите в Италии. На Западе собираются выдать кредиты Киеву, которые будут погашаться за счет прибыли от российских средств в объеме свыше $280 миллиардов, львиная часть которых заморожена в Европе.

  "Согласно механизму, который будет подписан в Италии, США, Европейские страны и другие соучастники выдадут Украине кредит, а прибыль от активов будет использоваться для погашения долга", - сообщили источники, желавшие сохранить анонимность.

  Все соучастники будут нести риск предоставления кредитов, если заблокированные активы принесут меньше прибыли, чем планировалось. Окончательное погашение кредита будет зависеть от того, как долго активы будут оставаться в замороженном виде, чтобы их прибыль позволила его погасить, и данный процесс может занять немало лет.

#россия #сша #европа #запад #замороженные активы
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Абхишек Баччан
17:50
учитывая, что ты мутная капля нк хую, то никто
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EvgenМ
17:48
И это говорит человек который ничего мощнее gt 210 не юзал Иксэры мля
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Абхишек Баччан
17:45
Да ты конченый
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Смотрю за 404
17:44
По тестам и 580 как 980печ из 2014 года.)) результаты с жирафом у них одинаковые и разницу не увидишь.
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Абхишек Баччан
17:43
Ты с этого хуя и не уходил, ты на нём родился и повис мутной каплей, скоро тебя вытрут занавеской и на этом твой творческий путь закончится.
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Смотрю за 404
17:41
ясно, ты из долбоебов, которые сами себе пиздят и сами себе верят. Иди нахуй ты не интересен.
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Абхишек Баччан
17:38
Я, имея топовую карту, не покупаю игры вообще, но это не отменяет указанного мною выше факта.
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Alex Z
17:37
сначала купи RTX 5900
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mahaleksmos
17:35
Я еще добавлю уже больше 50% покупки валюты через внутренний рынок ( минуя биржу). Хз как там научно называется. Вобщем как когда в начале россии и ссср. Просто биржа это удобно для спекулянтов. А дл...
Некоторые российские магазины электроники останавливают продажи из-за «непонятного курса доллара»
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