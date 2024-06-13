Накануне Воздушно-Космические силы России нанесли по предприятию ракетные удары, после чего на территории завода вспыхнул пожар





После произошедшего вчера удара по комплексу военной промышленности рядом с Киевом, возникший пожар не в силах потушить уже достаточно продолжительное время. По информации регионального управления ГСЧС Украины, на тушение огня задействовано более 110 единиц специализированной техники и до 300 пожарных.

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Речь идёт о заводе, где осуществлялось военное производство и было запланировано ввести в строй производство боеприпасов НАТОвского образца. Согласно некоторым данными, это предприятие расположено к югу от Киева, в районе Василькова. Планы киевского правительства были направлены на обеспечение защиты крупного военного производства при помощи систем противовоздушной обороны, поставленных государствами из состава Североатлантического Альянса. Однако, российские беспилотники и ракетные атаки сорвали эти планы, сначала поразив комплексы ПВО.





После этого последовало поражение территории самого завода. Пожар, охвативший "гражданский объект", как пишут об этом в украинских средствах массовой информации, бушует уже несколько часов, выжигая все оборудование и материалы промышленного комплекса. Такие масштабы подтверждаются видео и фотоматериалами с места работы пожарных расчетов.

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило проведение комплексных ударов по ряду объектов украинских формирований, включая промышленные объекты в Киевской области.