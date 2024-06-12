Подразделения ВСУ и ГУР оказались под плотным артиллерийским и стрелковым огнем при попытке атаковать российские позиции.

Накануне украинские формирования совершили наступление на освобожденное российскими войсками поселение Глубокое в Харьковской области. Наступление осуществлялось частями Вооруженных сил и Главного управления разведки Украины со стороны Липцев. Сначала бойцы ВСУ осуществили подготовку к атаке, применяя танки для артобстрела с правого берега Травянского водохранилища.

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После подготовки украинских войск, российские подразделения провели "30 минут тишины", которые были восприняты ВСУ как окончательное подавление огневых позиций. После этого начали наступление штурмовые группы украинских сил, которые не ожидали артиллерийского огня сразу с нескольких направлений при приближении к поселению.

Несколько единиц бронетехники киевских формирований подъехали в район поселка, что привело к их поражению артиллерией. Несколько бронемашин ВСУ были полностью уничтожены. Для украинской стороны место боя оказалось смертоносной ловушкой.

Вторая волна десанта, планировавшая продолжить успех первой волны, столкнулась с российскими бойцами и также очутилась под артиллерийским огнем. Уцелевшие украинские штурмовики стали целями для операторов FPV-дронов.

На одном из участков штурмовые группы Киева попали в узкое место, где когда-то ВСУ планировали создать линию обороны. Десантникам украинских сил пришлось двигаться либо по дороге, либо по открытому для артиллерии участку поля - отход в безопасное пространство был затруднен их некогда собственной линией обороны.