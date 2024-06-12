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Zelikman
В честь Дня России на выставке техники НАТО в Верхней Пышме добавлены новые образцы вооружений
Посетители отмечают, что некоторые образцы трофейной техники сохранились даже лучше, чем предоставленные ранее в Москве.


  Российское военное ведомство полностью опровергло ранее существовавшее представление о высочайшей устойчивости западной бронетехники, которая в больших количествах поставлялась украинским формированиям в ожидании летнего контрнаступления 2023 года. Самым уязвимым моментом для противоборствующей стороны и западных экспертов стало не только количество разрушенной или поврежденной бронетехники, но и то, что часто дорогостоящие бронированные машины, в том числе танки, получали значительные повреждения от недорогих ударных дронов.

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  Информацию об успешных действиях российских военнослужащих по уничтожению техники Североатлантического Альянса можно узнать на Поклонной горе в Москве, а также в экспозиции покореженных западных бронемашин, которая открылась в Верхней Пышме Свердловской области. Экспозиция будет доступна с 8 июня по 18 июля у дворца спорта, и в нее вход бесплатный. Представлены 14 моделей техники Вооруженных Сил Украины, захваченные бойцами российских подразделений в боях под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике.


  Среди представленного вооружения в Верхней Пышме можно наблюдать гусеничный бронетранспортер M113 A2, который является самым массовым аппаратом армии США. Также представлена боевая машина пехоты M2 Bradley, которую можно считать классикой в своем роде. Отдельное внимание вызывает американский танк Abrams, особенно способ модернизации, благодаря которому его комплектация была изменена в ходе Специальной Военной Операции. Кроме этого, на выставке можно увидеть также боевые машины других стран Альянса, такие как турецкий и британский бронеавтомобили.

  В честь Дня России открывается выставка беспилотных летательных аппаратов, элементов немецкой ракетно-артиллерийской системы Mars II и других экспонатов, захваченных в результате боестолкновений с ВСУ.

#россия #сво #техника #армия #оружие
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